Ratingen : Laufen für Gesundheit und Umwelt

Mitglieder der AWO in Lintorf starteten unter Mithilfe der Kinder des AWO-Familienzentrums zum Müllsammeln unter sportlichem Aspekt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen-Lintorf Eine Gruppe sportlicher Lintorfer hat im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes im Dorfzentrum Müll aufgesammelt. Das nennt sich „Plogging“.

Der letzte Dreck-weg-Tag ist schon einige Wochen her, und der Unrat in Büschen, auf Wiesen und Wegen häuft sich wieder. Der Aktivtreff 60plus der evangelischen Kirche hat daher in Kooperation mit der AWO Angerland zu einem gemeinsamen „Plogging im Kleinen“ eingeladen, bei dem die Teilnehmer gruppenweise durch ihren Stadtteil spazieren und dabei herumliegenden Müll aufheben.

Die fleißigen „Plogger“ trafen sich am Lintorfer Marktplatz mit einer Gruppe von Kindern aus dem AWO Familienzentrum am Breitscheider Weg, die die Aktion tatkräftig unterstützte. Denn diese hatte nicht nur die Säuberung des Stadtteiles zum Ziel, sondern auch durch ein generationsübergreifendes Miteinander die Pflege von Sozialkontakten.

Info Eine neue Wortschöpfung Plogging ist eine Wortschöpfung, die sich aus dem schwedischen Wort plocka (= aufheben, zupfen) und dem englischen Begriff jogging (= trotten, laufen) zusammensetzt. Gemeinsam Plogging beschreibt eine gemeinsame Aktivität, die ein Herz-Kreislauf-Training mit der Pflege von Sozialkontakten sowie einer Aufwertung der Umwelt verbindet. Infos im Aktivtreff 60plus, www.evangelisch-in-lintorf-angermund.de. Kontakt Krummenweger Straße 1, in Lintorf, E-Mailaktiv@treff60.de, Telefon 02102/31611,Fax 02102/389831.

Ausgerüstet mit Warnwesten, Handschuhen, Kneifzangen und natürlich Müllsäcken machte sich die Gruppe, bestehend aus Mitarbeitern und Besuchern der Einrichtungen, auf den Weg. Die Arbeitsutensilien wurden ihnen freundlicherweise von der Stadt Ratingen zur Verfügung gestellt. Auch Verpflegung, für eine kurze Pause, als der Regen kurzzeitig nachließ, und Erste-Hilfe-Matrial, das zum Glück nicht zum Einsatz kommen musste, wurde in einem Bollerwagen mitgenommen.

Vom Marktplatz ging es durch die Drupnas bis zum Haus Salem und von dort über die Straße zurück zum Markt. „Wir hätten gerne das Gebiet noch ausgeweitet, aber der heftige Regen hatte uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauerte Sabine Kempken von der AWO Angerland.

Bei der Gemeinschaftsaktion kam an diesem Vormittag einiges an Unrat zusammen, der im Anschluss beim Zentralmateriallager der Stadt entsorgt wurde. „Wir haben vornehmlich Zigarettenkippen und Kronkorken eingesammelt sowie viele der kleinen Karten, die an den Fahrzeugfenstern heften und ,Wir kaufen Ihr Auto‘ versprechen, aber auch einige Scherben. Eine Teilnehmerin hat sogar Schmuck gefunden“, berichtete Bettina Borsch vom Aktivtreff 60plus, die die Plogging-Aktion initiiert hatte.