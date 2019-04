Ratingen : Claudia Amm kommt erst im Mai

Ratingen Das für Donnerstag geplante Tragödchen wird verschoben.

Zum Inhalt: Maria glaubt nicht daran, dass sie die Mutter Gottes ist. Sie weiß nur, dass ihr Sohn auf die entsetzlichste Weise hingerichtet wurde und „dass der verfluchte Schatten dessen, was geschehen war“, sich niemals verziehen wird. Sie ist alt und lebt jetzt in Ephesus. Sie nimmt allmählich von der Welt Abschied. Zwei Männer, „Jünger“ ihres Sohnes, besuchen sie regelmäßig und stellen immer wieder dieselben Fragen. Sie sind auf ihr Zeugnis aus, aber nicht an der Wahrheit interessiert. Sie hören nur, was sie hören wollen. Sie schreiben bereits am Mythos. Nichts darf dessen Macht und Wirkkraft stören, nichts das Bild vom Sohn Gottes trüben. Doch Maria hält ihre Erinnerungen, ihre Empfindungen dagegen, sie erzählt: „Ich sage nicht deswegen die Wahrheit, weil sie die Nacht zum Tage machen kann oder die Tage in ihrer Schönheit tröstend für uns dehnt, die wir alt sind. Ich spreche einfach deswegen, weil ich es kann, weil genug geschehen und weil die Gelegenheit dazu vielleicht nie wiederkommen wird.“