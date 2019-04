Ratingen : Ausflügler parken auf Bahnübergang

Vor zwei Jahren krachte die Kalkbahn in einen abgestellten Mercedes SLK. Immer wieder parken Autofahrer auf dem Bahnübergang. Foto: Polizei Kreis Mettmann

Ratingen Ost Die ersten schönen Tage haben wieder für Chaos an der Auermühle gesorgt. Ordnungsamt lässt abschleppen.

Da hat nicht viel gefehlt: Kaum lockte das schöne Wetter Ausflugsgäste ins Angertal, war wieder der Bahnübergang vor der Auermühle zugeparkt. Ein Lokführer der Ratinger Firma Railflex zückte sein Smartphone und machte ein Beweisfoto. Dann schoben sich im Zentimeterabstand tausende Tonnen Stahl an zwei falsch geparkten Autos vorbei. Bereits vor etwa zwei Jahren hatte es an dieser Stelle, wo es zum Ausflugslokal „Liebevoll“ und zu den Wanderwegen geht, einen schweren Unfall gegeben. An den jüngsten Crashten ziemlich genau vor einem Jahr erinnert sich Railflex-Chef David Uhr noch genau: Eine Belgierin tastete sich über den Übergang und wurde von einem Railflex-Zug erwischt. Uhr: „Die gesamte Front war weg, aber es gab keine Verletzten.“