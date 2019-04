Badespaß : Angerbad wird zum Abenteuerspielplatz

Toben ist in der zweiten Ferienwoche im Angerbad angesagt. Foto: RP/Stadtwerke Ratingen

Für seine kleinen Badegäste verwandelt sich das Angerbad in der zweiten Osterferienwoche in einemn großen Abenteuerspielplatz. Die Ratinger Bäder veranstalten am Mittwoch, 24. April, einen Kinderspielnachmittag unter dem Motto „Freies Spielen ohne Grenzen“.

Von 15 bis 18 Uhr können Kinder und Jugendliche die ganze Badelandschaft zum Spielen, Amüsieren und Toben nutzen. Auf die jungen Gäste warten nicht nur Riesenbaderinge, Wasserinseln und eine sechs Meter große Doppelschaukel. Auch ein schwimmender Hindernisparcours möchte von ihnen gemeistert werden.