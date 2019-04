Ratingen : Experten zeigen Therapien bei Schulterschmerzen auf

Ratingen Die Ratinger Fachklinik 360° bietet zu dem Thema einen Fachvortrag für Betroffene an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung allerdings erwünscht.

Über Behandlungsmöglichkeiten von Schultergelenkerkrankungen berichten Carsten Köhler und Dr. Norman Delbeck von der Ratinger Fachklinik 360° an der Rosenstraße 2 in ihrem Vortrag am 25. April um 17 Uhr. „Wenn die Schulter schmerzt – was kann ich tun?“ lautet die Frage des Patientenabends in der Fachklinik 360°.