Ratingen : Start in den Europawahlkampf

Ratingen Am Ostersamstag, 20. April 2019, startet die CDU Mitte/Tiefenbroich ihren Europawahlkampf.

(RP) Am Ostersamstag, 20. April 2019, startet die CDU Mitte/Tiefenbroich ihren Europawahlkampf. Zum Auftakt werden Ostereier in der Innenstadt auf der Oberstraße in der Zeit von 9 bis 13 Uhr gegenüber dem Marktplatz verteilt. Zuvor gibt es eine Verteilaktion von 8 bis 10 Uhr in Tiefenbroich auf dem Parkplatz vor Netto an der Sohlstättenstraße. Die CDU lädt die Bürger ein, mit dem neugewählten Vorstand, den Ratsmitgliedern und den sachkundigen Bürgern über Europa zu sprechen.