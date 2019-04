Ratingen : Kreis-Service-Center nur für Terminkunden

RATINGEN Nach heftigen Diskussionen in Ratingen: Anlaufstelle öffnet nun einmal in der Woche.

So wird das Kreis-Service-Center ab dem 30. April einmal wöchentlich öffnen können, in dem der Kreis zu den Terminen zwei Mitarbeiter nach Ratingen entsendet. Geöffnet ist das KSC dann vorerst jeden Dienstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr – aus organisatorischen Gründen allerdings nur für Terminkunden. Wer unter Angabe seiner vollständigen Personalien, seines Anliegens und seiner Telefonnummer seinen Terminwunsch per Mail an ksc-ratingen@kreis-mettmann.de richtet, erhält per E-Mail eine Bestätigung für den nächstmöglichen Termin.

Anträge auf Erteilung, Verlängerung oder Übertragung von Aufenthalts-/ Niederlassungserlaubnissen sowie Anträge auf Ausstellung oder Verlängerung von Reiseausweisen können außerdem ab sofort auch an allen anderen Tagen im Bürgerbüro in Ratingen abgegeben werden. Diese werden dann von dort an das Ausländeramt in Mettmann weitergeleitet. Selbstverständlich können Kunden ihre Antragsunterlagen auch per Post an die Behörde in Mettmann schicken.