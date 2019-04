Kriminalität : Unbekannte stehlen Mercedes in Lintorf

Unbekannte stehlen Mercedes in Lintorf

(RP) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag, 16. April 2019, an der Ina-Seidel-Straße einen grauen Mercedes GLC 350d. Der Wert des erst ein Jahr alten Fahrzeugs mit ME-Städtekennung wird mit rund 70.000 Euro beziffert. Die Polizei hat den Mercedes zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mercedes nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.