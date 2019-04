Ostern : Karwoche in Tiefenbroich

Karwoche in Tiefenbroich

(RP) Die Paul-Gerhardt-Kirche auf dem Alten Kirchweg 48 lädt dazu ein, die Woche vor Ostern und das Osterfest gemeinsam zu erleben. Von Gründonnerstag bis Ostermontag gibt es täglich einen Gottesdienst. Zuerst kommt der Abendmahlsgottesdienst mit anschließendem Abendessen an Tischen im Gemeindesaal am Gründonnerstag um 19 Uhr.

Am Karfreitag besinnt man sich um 11 Uhr auf den Tod Jesu Christi. Der Kirchenchor unter der Leitung von Bärbel Pemsel gestaltet diesen Gottesdienst musikalisch. Für Karsamstag lädt die Gemeinde für 21 Uhr zur Osternachtfeier ein. Gesänge aus Taizé, Osterkerzen und eine Taufe finden ihren Platz in diesem Gottesdienst. Anschließend versammelt man sich am Osterfeuer.