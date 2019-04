Kreis Mettmann : Neue Selbsthilfegruppe trifft sich in Velbert

Niederberg (RP) Die in Zusammenarbeit mit der Deutsche ILCO e.V. neu entstandene Selbsthilfegruppe für Stoma- und Darmkrebsbetroffene des Helios Klinikums Niederberg lädt Betroffene und Angehörige für Donnerstag, 18. April, um 18 Uhr in die Räumlichkeiten der Selbsthilfegruppen an der Robert-Koch-Straße 12 in Velbert ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Darmkrebs oder ein Stoma gehören für die meisten Menschen zu den Tabuthemen, obwohl es auch in Deutschland viele Betroffene gibt. Allein die Zahl der Stomaträger liegt bundesweit schätzungsweise weit mehr als 100.000. Betroffene haben oftmals also nicht nur mit der Anpassung ihres Lebens an die veränderten Lebensumstände zu kämpfen, sondern zusätzlich mit der Scham gegenüber ihren Mitmenschen.

Die Selbsthilfegruppe gibt sowohl Betroffenen als auch Angehörigen die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre frei miteinander zu sprechen. Im Vordergrund stehen dabei neben dem Austausch von Informationen und Erfahrungen, natürlich auch die Probleme und Ängste, die das Leben mit einem Stoma oder Darmkrebs mit sich bringt.

Die Deutsche ILCO e.V. ist die Solidargemeinschaft von Stomaträgern und von Menschen mit Darmkrebs sowie deren Angehörigen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Betroffene mit einer Darmkrebserkrankung zu unterstützen, so dass sie ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben in Familie, Beruf und Gesellschaft führen können.

Deutschlandweit gibt es rund 300 Selbsthilfegruppen, davon eine nun in Velbert. Weitere Informationen dazu erteilt: Michael Schmidt, Telefon 02191 349663.