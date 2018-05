Ratingen: CDU-Politiker diskutiert über Verhältnis mit den USA

Ratingen Seit dem Jahr 2011 veranstaltet das Auswärtige Amt (AA) die Reihe "Außenpolitik live - Diplomaten im Dialog", um einen möglichst direkten Dialog zwischen AA und interessierten Bürgern zu aktuellen außenpolitischen Fragestellungen zu ermöglichen.

In Kooperation mit der Westdeutschen Zeitung findet die nächste Veranstaltung in der Region am Montag, 28. Mai, (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr) in der Ratinger Stadthalle (Angersaal) an der Schützenstraße 1 statt. Zum Thema "Wie weiter zwischen Deutschland und den USA?" können Bürger mit Peter Beyer (CDU) diskutieren, der neben seinen Funktionen als Mitglied des Deutschen Bundestages und Wahlkreisabgeordneter an diesem Abend in der eigenen Heimatstadt vor allem als Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt zu Gast ist.