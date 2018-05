Kreis Mettmann.: Kreis sucht beste Amateurband der Region

Kreis Mettmann. Zum 21. Mal richtet der Kreis Mettmann am 17. November einen Bandcontest aus. Kooperationspartner sind erneut die Hildener KJG St. Konrad und der Jugendtreff Area 51 der Stadt Hilden.

Zu richten ist die Bewerbung per Post an Area 51, Furtwänglerstraße 2b, 40724 Hilden, per E-Mail an " area51@hilden.de" oder per Facebook-Nachricht an Area51-Hilden.