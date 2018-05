Breitscheid: Einbruch in Blumen-Center in Breitscheid

Einbruch in Blumen-Center in Breitscheid

Breitscheid

Außerhalb der Geschäftszeiten, zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen, verschafften sich unbekannte Straftäter Zutritt zum umzäunten Betriebsgelände eines großen Pflanzen- und Blumenhandels an der Kölner Straße in Breitscheid. Mit Werkzeuggewalt wurde ein größeres Loch in die Außenwand des Hauptgebäudes gestemmt, um in Büro- und Verwaltungsräume eindringen zu können. Der Versuch, an Beute zu gelangen, wurde aber erfolglos abgebrochen. Am Tatort zurück blieben Werkzeuge, die während der polizeilichen Spurensicherung gefunden wurden.