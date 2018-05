Lintorf: Feuerwehr fängt Plastik-Krokodil

Lintorf Besonderer Einsatz an einer Schule in Lintorf: Schnell gab es Entwarnung.

Erstaunlicher Einsatz für die Feuerwehr: Um 8.20 Uhr erhielt man gestern eine Meldung über ein kleines Krokodil, das sich in der Grünanlage einer Grundschule an der Duisburger Straße in Lintorf aufhalten sollte. Erstaunt machte sich die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges mit Fangutensilien auf den Weg. Ein Krokodil sieht man ja auch nicht jeden Tag. An der Einsatzstelle wurden die beiden angerückten Helfer informiert, dass das Krokodil inzwischen mit Hilfe eines Eimers gesichert sei.