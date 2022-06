Blaue Tonne : Stadt Ratingen leert Blaue Tonne ab Juli 14-tägig

Ratingen Die Stadt stellt die Altpapierentsorgung zum 1. Juli auf einen 14-täglichen Leerungsrhythmus um. Im Gegenzug wird der Großteil der Altpapier-Depotcontainer abgebaut.

() Nur an 15 von zurzeit 72 Standplätzen im gesamten Stadtgebiet bleiben die Altpapier-Container stehen, an den übrigen werden ab 2023 nur noch Altglas und Altkleider gesammelt. „Wir werden im ersten Jahr die Entwicklung genau beobachten und dann den Bedarf anpassen“, sagt Umweltdezernent Prof. Dr. Bert Wagener. Die neuen Abfuhrtermine haben alle mit dem Abfallwegweiser 2022 erhalten. Zusätzlich stehen alle Termine auf der Internetseite der Stadt Ratingen zur Verfügung. Wer in den letzten Monaten eine blaue Tonne bestellt hat, kann sich durch die Eingabe der Adresse seinen Abfallkalender erstellen, in den eigenen elektronischen Terminplaner übertragen oder als Halbjahreskalender ausdrucken. In den Abfall-Apps wie MyMüll und Ratingen-APPsolut sind die 14-täglichen Leerungstermine bereits eingepflegt.