Leichtathletik : TV Ratingen feiert viele Erfolge und Qualifikationen

Ratingen Viel Grund zur Freude hatten die Leichtathleten des TV Ratingen: Die weibliche U14-Mannschaft qualifiziert sich für das Landesfinale, Alexander Männel in der U18 für die Deutschen Meisterschaften. Zudem gibt es Landesmeistertitel.

In ihrem vollen Wettkampfkalender haben die Leichtathleten des TV Ratingen etliche Erfolge erzielt: Den Anfang machte die Mannschaft der weiblichen U14 beim Teamwettkampf in Düsseldorf, bei dem es um die Qualifikation für das Landesfinale im September ging. Mit einigen persönlichen Bestleistungen gelang dies Elea Jobst, Marie Hensel, Neele Pangert, Lea Sophie Ost, Alba Garcia Corbi, Matilda Leowald und Linda Meier. „Das freut uns sehr, dass es mit der Quali geklappt hat, gerade, da doch einige Athletinnen ausgefallen sind“, so das Fazit der Trainer Martina Theisen und Klaus Suhl.

Weiter ging es in Uerdingen bei den Landesmeisterschaften. Die noch 12-jährige Neele Pangert wollte in der Altersklasse U16 die 800-Meter-Spezialistinnen ärgern – und lief als neue Landesmeisterin mit neuer persönlicher Bestleistung (2:25;47 Minuten) ein. Ihr nächstes Ziel sind die NRW-Meisterschaften am Wochenende, für die sie erneut in der U16 gemeldet wurde.