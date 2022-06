Gemeinsamer Plan in drei Kommunen : Schwalmtal schert bei Müllentsorgung aus

Gemeinsamer Plan in drei Kommunen

Grenzland Die bisherigen Pläne einer gemeinsamen Müllentsorgung in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal unter der Führung der Burggemeinde könnten für die Tonne sein.

Das kam unerwartet: Die Pläne von Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten für eine gemeinsame Müllentsorgung unter Brüggener Führung haben am Dienstag einen Dämpfer erhalten. Einstimmig erteilten die Mitglieder des Ausschusses für Planung, Bauen und Verkehr in Schwalmtal den ersten Überlegungen dazu eine Abfuhr; die Verwaltung hatte dagegen die Fortsetzung der Gespräche vorgeschlagen.

Jürgen-Heinen, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/die Grünen, formulierte unter Zustimmung stellvertretend für alle Fraktionen seine Bedenken. „Eine gemeinsame Entsorgung unter Brüggener Leitung? Das trauen wir Brüggen nicht zu“, sagte Heinen. Als Argumente führte er unter anderem die „schwierige Suche nach Mitarbeitern“ an.

Die Entscheidung für Schwalmtal zu diesem Thema fällt der Rat voraussichtlich in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Juni. Folgt er der Linie des Fachausschusses, dann wären die Pläne für eine gemeinsame Entsorgung für die Tonne.

Hintergrund für die Überlegungen der drei Nachbarn: In Brüggen wollten 2019 zunächst der Fachausschuss, dann der Gemeinderat das Sammeln und den Transport überlassungspflichtiger Abfälle nicht auf den Kreis Viersen übertragen. Perspektivisch muss die Frage der Entsorgung gelöst werden. In Brüggen läuft der Vertrag mit dem Entsorger zum 31. Dezember 2022 ab, er hat zu gleichen Kondition eine Verlängerungsoption bis 31. Dezember 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt laufen auch die entsprechenden Verträge in Niederkrüchten und Schwalmtal. Eine Möglichkeit wäre eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gewesen, bei der die Entsorguing übertragen (delegiert) wird. Die Gemeinde Brüggen hat dies für alle Kommunen übernehmen wollen.