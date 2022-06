Politik in Ratingen : Stadt soll Flächen für Windräder aufzeigen

Politik in Ratingen

Ratingen Die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Windkraft, Seeterrassen am Blauen See und Sicherung von Sportanlagen.

Vor der Sommerpause kommen die Ratsmitglieder am Dienstag, 21. Juni, noch einmal zu einer Sitzung zusammen. Neben den Beratungen über die neue Anhebung der Gebühren für die Ratinger Bäder und die Zukunft der Städtepartnerschaften (wir berichteten) stehen weitere wichtige Themen auf der Tagesordnung. Hier ein Ausschnitt.

Ausbau Windkraft Im Kreis Mettmann sei bislang von den Genehmigungsbehörden eher stereotyp die Errichtung von Windkrafträdern mit Verweis auf die Flugsicherheitsbelange der Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn abgewiesen worden, erklärt die SPD. Nunmehr sei aber durch die neue Koalitionsregierung in Berlin u.a. auch ein Gesetzes- bzw. Verordnungspaket auf den Weg gebracht worden, in dem das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium gemeinsam mit dem Verkehrsministerium verfügen werden, dass die Anlagenschutzbereiche der hier installierten Navigationsinfrastruktur von 15 auf 7,5 Kilometer verringert wird. Deshalb sollte die Verwaltung darstellen, welche neuen Potenzialflächen in Ratingen möglich werden und wie proaktiv für die Errichtung von Windkraftanlagen geworben werden könne.