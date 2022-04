Haan : Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Aufmerksame Zeugen und der schnelle Einsatz der Feuerwehr haben an der Turnstraße Schlimmeres verhindert. Foto: Polizei

Haan Altpapiertonne brennt in der Nacht zu Donnerstag (14.04.22) vor Wohn- und Geschäftshaus an der Turnstraße. Aufmerksame Anwohner bemerken Brandgeruch.

Anwohner der Turnstraße bemerkten am Donnerstag gegen 3.10 Uhr in der Nacht einen zunächst undefinierbaren Brandgeruch. Beim Blick aus dem Fenster ihrer Wohnung entdeckten sie eine brennende Altpapiertonne unmittelbar vor dem benachbarten Wohn- und Geschäftshaus mit der Hausnummer 2. Die vorbildlichen Zeugen alarmierten über Notruf umgehend Feuerwehr und Polizei .

Beim schnellen Eintreffen erster Einsatzkräfte am Brandort brannten dort unmittelbar neben der Hausecke des Gebäudes bereits mehrere Wertstofftonnen für Altpapier mit meterhohen Flammen. Diese griffen auch schon auf einen Holzverschlag am Gebäude über, in dem sich zu diesem Zeitpunkt noch ein weiterer Großcontainer für Altpapier befand.