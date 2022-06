Unterwegs auf der wohl längsten Straße Ratingens : Die Mülheimer Straße hat viele Gesichter

Ratingen Mit der sagenumwobenen Route 66 mag die Mülheimer Straße auf Ratinger Gebiet kaum konkurrieren. Trotzdem hat die wohl längste Straße der Stadt ihren eigenen Charme, vor allem, wenn mit dem Rad erkundet.

Eins sollte der neugierige Radler wissen: Wer sich – vielleicht nach kleiner Stärkung vorab – vom „ Europäischen Hof“ in der Innenstadt aus aufmacht, um die Mülheimer Straße mit dem Fahrrad zu erkunden, sollte einen längeren Atem mitbringen. Denn es geht, mal mehr, mal weniger spürbar, bergan.

Insofern mag es ein tröstlicher Gedanke sein, dass am Ende des Weges mit dem mongolischen Restaurant „Yat Yük“ in unmittelbarer Nähe des Krummenweger Kreisels ebenfalls ein Stück Ratinger Gastronomie zu finden ist. Überhaupt ist die wohl längste Straße Ratingens (Experten mögen sich auf Anfrage nur ungern festlegen) eine Art Zubringer zu Naherholung in allen möglichen Spielarten.