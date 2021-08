Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik : Geschosshöhe wird reduziert

Ratingen Die Planung für das Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik in Ost wurde modifiziert. Als nächster Schritt im Prozess des Bebauungsplanes erfolgt die Offenlegung und Bürgerbeteiligung.

Eine Einschränkung gilt noch: Die Abmessungen der Straßen sind sehr en. Vor allem die Einfahrtsbereiche Oststraße und Beerenkothen sind so schmal, dass große Fahrzeuge erst wieder in den Gegenverkehr ausweichen müssen, um hier einfahren zu können. Dies möchte die CDU noch praxistauglich geändert wissen.

Außerdem wird überlegt, in dem ehemaligen und denkmalgeschützten Trafohaus ein kleines Büro für ein Start-up-Unternehmen einzurichten. Die ehemalige Putzerei will der Eigentümer für eine Gastronomie-Showküche nutzen.

Als nächster Schritt im Prozess des Bebauungsplanes erfolgt die Offenlegung und Bürgerbeteiligung. Damit reiht sich das Projekt in viele Neubauprojekte in Ratingen ein, das der erhöhten Nachfrage in Ratingen entgegenkommen möchte. „Es ist schön, dass die bereits seit vielen Jahren geplante Realisierung der zweiten Hälfte des Geländes der alten Maschinenfabrik nun in Gang kommt und das verwaiste Areal statt wie geplant in Gewerbe in eine attraktive Wohnbebauung umgewandelt wird“, erklärt Marion Weber abschießend.