Auf dem ehemaligen Gelände von Holz Carl Götz : Neue Grundschule an der Westparkstraße

Das rote Viereck bezeichnet den Raum, auf dem die Interimsschule an der Westparkstraße entlang des Preußenrings errichtet werden soll. Der zweigeschossige Modulbau (Erdgeschoss und erster Stock) soll zum Schuljahresbeginn 2022/2023 bezugsfertig sein. Foto: Brefort

Krefeld Die Stadt will dort in Windeseile eine Interims-Grundschule bauen. Die CDU befürchtet Verkehrsprobleme im Zusammenhang mit der Großkreuzung am Landgericht. Die Übergangsschule soll bis 2025 in Betrieb sein.