Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 100 Neuinfektionen an einem Tag

Die Zahl der an Covid19 Erkrankten nähert sich im Kreisgebiet der 1000. Für Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt mehr als 100 neue Krankheitsfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 962 Infizierte erfasst, 58 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 88 (+6; 10 neu erkrankt), in Haan 48 (+1; 5 neu), in Heiligenhaus 50 (+3; 4 neu), in Hilden 126 (+9; 10 neu), in Langenfeld 95 (+4; 15 neu), in Mettmann 41 (+4; 5 neu), in Monheim 135 (+4; 15 neu), in Ratingen 153 (+29; 31 neu), in Velbert 214 (-3; 6 neu) und in Wülfrath 12 (-1).