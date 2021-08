Kreis Mettmann : A 46 mehrfach gesperrt: Baustellen-Endspurt im Kreuz Hilden

Kreis Mettmann Restarbeiten: An drei Wochenenden wird die A46 in beide Richtungen komplett gesperrt – zum letzten Mal im Rahmen des Brückenneubaus.

Wenn alles nach Plan läuft, stehen in den kommenden Wochen die letzten drei Vollsperrungen im Kreuz Hilden an. Die Brücke der A3 über die A46 ist bereits fertiggestellt, nun stehen noch Restarbeiten an. „Voraussichtlich im ersten Quartal 2022 ist die Baumaßnahme komplett beendet“, erklärt Sabrina Kieback von der Autobahn GmbH. Das Unternehmen hat das Mega-Bauprojekt von Straßen.NRW übernommen. Bereits seit 2018 wird die Brücke im Autobahnkreuz neu gebaut – und das hat seitdem immer wieder für Staus auf der Autobahn und auch in den umliegenden Städten gesorgt, wenn die Schnellstraße mal wieder dicht war.