Auflagen für Märkte in Ratingen : City Kauf sagt Trödel- und Bauernmarkt ab

Ratingen Die Durchführung sei möglich, aber nur unter sehr strengen Auflagen, so das Ratinger Ordnungsamt. Diese seien aber personell und inhaltlich kaum zu stemmen, so der Vorstand der Werbegemeinschaft.

Nach intensiven gemeinsamen Überlegungen sind City Kauf und Ordnungsamt der Stadt Ratingen zu dem Ergebnis gekommen, dass die geplanten Großveranstaltungen des Trödelmarkts am 5. September und des Bauernmarktes mit verkaufsoffenem Sonntag am 26. September aufgrund der aktuellen Coronaentwicklung nicht zu verantworten und nach den Maßgaben der Coronaschutzverordnung NRW vom 17.8.2021 nicht umzusetzen sind. Dies teilten am Mittwoch Bernhard Schultz und Gerd Pfannkuchen vom Vorstand des City-Kaufs mit.

„Behördlich ist die Durchführung eines Trödel- oder Bauernmarktes möglich“, so Oliver Holz- berg vom Ordnungsamt. „Allerdings unter den strengen Auflagen.“ So müsse die Zahl der Besucher und die Einhaltung der 3-G-Regel und der Abstände kontrolliert und begehrte Ware desinfiziert werden.

Nach der Coronaschutzverordnung dürfen an „Veranstaltungen im Freien mit gleichzeitig mehr als 2500 aktiv Teilnehmenden, Besucherinnen und Besuchern oder Zuschauenden (Großveranstaltungen)“ nur Immunisierte und Getestete teilnehmen (3-G-Regelung). Der Veranstalter müsste also durch Zugangskontrollen im gesamten Innenstadtbereich gewährleisten, dass alle Besucher, Aussteller und herumlaufende Anwohner geimpft, genesen oder getestet sind.

Nach dem gut besuchten Ratingen Festival gab es von den Bürgern gleichermaßen Lob und Kritik. Während die einen die Veranstaltung begrüßten, fürchteten andere, dass diese die Infektionszahlen in die Höhe treibe. Das Ratingen Festival habe einen gänzlich anderen Charakter, gibt Holzberg zu bedenken. Es sei auf mehrere Punkte verteilt gewesen, alle Zugänge wurden kontrolliert und bei den Konzerten feste Plätze zugewiesen. Genau dies sei bei einem Trödel- oder Bauernmarkt nicht möglich, so Holzberg. Es sei kaum zu verhindern, dass sich Besucher an den Ständen zusammendrängen, wenn das Angebot besonders attraktiv sei. Die Einhaltung der Abstandsregel gerate dann schnell in Vergessenheit. Für die Kontrolle würden so viele Helfer benötigt, dass ein Veranstalter überlegen müsse, ob das noch rentabel sei.