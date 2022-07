Letzte Chance : Tragödchen-Band spielt bei Finissage im Museum

Ratingen Seit vielen Jahren sammeln Lisa und Stephan Oehmen zeitgenössische Kunst. Ein Teil ihrer Werke ist noch bis Sonntag, 31. Juli, im Museum Ratingen zu sehen.

() Die Ausstellung „Unendliche Geschichten“ aus der Sammlung Oehmen im Museum Ratingen geht am Sonntag, 31. Juli, ab 11.30 Uhr mit einer Finissage zu Ende. Letzte Gelegenheit also, die Bilder, Skulpturen und Fotografien von Stephan A. Wengen, Judith Samen, Nschotschi Haslinger, Tim Berresheim, André Butzer, Miriam Cahn, Dieter Krieg, Erika Hock, Hartmut Neumann, Katja Novitskova, Andreas Schulze, Ugur Ulusoy und Pieter Schoolwerth auf beiden Etagen des Museums anzuschauen. Die Exponate bietet einen repräsentativen Einblick in die Sammelleidenschaft des Ehepaars aus den letzten vier Jahrzehnten.