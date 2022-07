Düsseldorf Bei der Finissage der Sonderausstellung „Steinliebe – Lyrikliebe" im Heinrich-Heine-Institut geraten die verschiedenen Künste ins Gespräch.

(RP) Das Heinrich-Heine-Institut an der Bilker Straße 12-14 bringt mit ihrer Sonderausstellung „Steinliebe – Lyrikliebe" noch bis 24. Juli Bildhauerei, Dichtkunst und Musik in schöpferische Kommunikation. Die Finissage der Ausstellung findet am Sonntag, 24. Juli, um 11 Uhr statt.