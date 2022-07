Projekt-Halbzeit in Heiligenhaus : Stadt präsentiert ihre Klimaschutz-Erfolge

Muriel Liebergall ist Klimaschutzbeauftragte der Stadt. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Das Ziel steht fest – Klimaneutralität bis 2030 – jetzt geht es an die erste Überprüfung: Es ist Halbzeit bei der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes.

(köh) Erste Maßnahmen für den Klimaschutz vor Ort sind am Start. Rückblick: Das geförderte Projekt startete im Juni 2021 und schließt mit einer Zwischenpräsentation die so genannte „öffentliche Beteiligungsphase“ ab. Während mit der Online-Ideenkarte sowie einer Reihe an Expertenworkshops bereits zahlreiche Vorschläge gesammelt wurden, dient diese Zwischenveranstaltung der Präsentation der bisherigen Ergebnisse, der gesetzten Schwerpunkte und soll einen Ausblick auf die kommenden Monate bieten.

Dazu lädt die Stadt Heiligenhaus alle Interessierten für Donnerstag, 11. August , 18 bis 19 Uhr, zu einer digitalen Veranstaltung via Zoom ein. Bis einschließlich 8. August, können sich Interessierte per E-Mail (klimaschutz@heiligenhaus.de) anmelden. Im Anschluss werden die Einwahldaten per Mail versandt.

Die bisher erarbeiteten Ergebnisse umfassen zum einen die Energie- und Treibhausgasbilanz, welche den Ausstoß der verursachten CO 2 -Emissionen in Heiligenhaus zeigt. Zum anderen werden die ermittelten Potenziale im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien und im Bereich der möglichen Einsparungen erklärt. Darauf basierend werden die erstellten Zukunftsszenarien für den Klimaschutz in Heiligenhaus vorgestellt.

„Wir möchten darstellen, welche Ziele wir uns als Stadt setzen und welche Maßnahmen wir auf welcher Grundlage festlegen werden.“, erklärt Muriel Liebergall, Klimaschutzmanagerin der Stadt. „Viele Maßnahmen werden in den Bereich der privaten Haushalte fallen, da hier die meisten CO 2 -Emissionen verursacht werden, aber auch gleichzeitig viel Verbesserungspotenzial drinsteckt. Unser Ziel ist es einen gemeinsamen Weg mit der Bürgerschaft zu finden, damit wir die Klimaziele erreichen können“, so Liebergall.