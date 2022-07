Kein Lebenszeichen : Ordnungsamt spürt „vermisstes“ Paar aus Homberg auf

Ratingen Fast täglich telefonierte eine Frau aus Kassel mit Onkel und Tante in Homberg. Plötzlich gab es mehrere Tage lang kein Lebenszeichen. Die Frau bat das Ordnungsamt um Hilfe.

Seit rund einer Woche hatte die Dame aus Hessen kein Lebenszeichen mehr von ihrem betagten Onkel und dessen Ehefrau erhalten und machte sich große Sorgen um das Wohlbefinden der beiden Verwandten aus Ratingen . Da sie mehr als 200 Kilometer entfernt von Ratingen wohnt, rief sie am Montagnachmittag (25. Juli) beim Ordnungsamt an und bat um Hilfe. Sie teilte mit, dass sie regelmäßig mit ihrem Onkel und ihrer Tante telefonieren würde, diese aber seit einigen Tagen nicht mehr erreichen könne. Da das Ehepaar in Ratingen keine Verwandte oder Freunde mehr hat und weil die Anruferin sehr aufgeregt war, versprach das Ordnungsamt unbürokratische Hilfe. Ein Streifenteam des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) wurde noch am selben Tag zur Wohnanschrift des Ehepaares nach Homberg geschickt, um nach dem Rechten zu schauen.

Am Dienstagvormittag (26. Juli) rief der 86-jährige Homberger noch einmal beim Ordnungsamt an. Da er am Vortag so aufgeregt gewesen sei, wisse er nicht mehr, ob er sich überhaupt bei den beiden Mitarbeitern des Ordnungsamtes für die freundliche und unbürokratische Hilfe bedankt habe. Dies wolle er hiermit nachholen und sich natürlich auch bei dem Einsatzleiter des Ordnungsamtes bedanken, der das Streifeteam beauftragt hat. Eine solche Hilfe sei für ihn „gerade in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich“. Das Telefon, so teilte der Rentner mit, sei inzwischen wieder im Netz angemeldet und er habe heute Morgen auch schon mit seiner Nichte aus Kassel telefoniert.