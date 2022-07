Schwitzen bei der Arbeit : Wer draußen arbeitet, hat ein höheres Krebsrisiko

Kreis Mettmann Ob auf der Baustelle oder im Garten- und Landschaftsbau – die Mitarbeiter sind auch bei großer Hitze im Dienst. Die IG Bau mahnt: UV-Strahlung ist nicht zu unterschätzen.

(Nicht jeder kann sich in den Schatten flüchten, wenn die Temperaturen steigen. Menschen, die im Kreis Mettmann unter freiem Himmel arbeiten, haben ein besonders hohes Risiko, durch Sonne und Hitze im Job krank zu werden. Darauf macht die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) aufmerksam – und appelliert an Beschäftigte, sich ausreichend zu schützen.

„Keiner sollte die hohe UV-Einstrahlung auf die leichte Schulter nehmen. Sie kann zu dauerhaften Schäden auf der Haut bis hin zu Krebs führen“, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzender Uwe Orlob. In der Bau- und Agrarwirtschaft müssten „Draußen-Jobber“ besonders aufpassen. Allein Gerüstbauer und Landschaftsgärtner beschäftigen nach Angaben der Arbeitsagentur allein im Kreis Mettmann derzeit rund 6.200 Menschen. Die Gewerkschaft rät zu einer Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50.

Auch regelmäßiges Wassertrinken sei ein Muss: „Sonnenmilch und Wasserflasche gehören genauso zum Job wie Mörtel und Maurerkelle“, so Orlob. Denn die Zahl der Hitzetage habe durch den Klimawandel in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Besondere Vorsicht sei zur Mittagszeit geboten: Zwischen 12 und 14 Uhr sollte der Großteil der Arbeiten in den Schatten verlegt werden. Wichtig sei außerdem, möglichst viele Körperteile mit Kleidung zu bedecken. „Ein am Helm fixierter Nackenschutz ist eine Kleinigkeit, die aber viel bringt“, so Orlob.