Unfall in Ratingen Ost : Wendemanöver: Frau wird schwer verletzt

Unfall in Ratingen Ost

Ratingen Ost Nach dem Wendemanöver missachtete der 25-Jährige aber den Mini eines 18-Jährigen, der vorfahrtberechtigt die Balcke-Dürr-Allee in Richtung Homberger Straße befuhr. Der Wagen stieß frontal in die Beifahrerseite des Mini.

(kle) Es war eine Aktion mit gravierenden Folgen: Am Montagmittag ist ein 25-jähriger Ratinger bei einem Wendemanöver mit seinem Mercedes Benz Citan im Einmündungsbereich der Balcke-Dürr-Allee/Oststraße mit dem vorfahrtberechtigten Mini eines 18-jährigen Ratingers zusammengestoßen.

Die 17-jährige Beifahrerin wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das war genau geschehen: Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Ratinger mit seinem Mercedes Benz Citan die Straße Balcke-Dürr-Allee in Richtung Homberger Straße.