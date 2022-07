Brücken bauen : „Kultur ist eine Quelle für Glück“

Oboja Adu will Brücken zwischen unterschiedlichen Nationen bauen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Betreiber des Kulturloft in Ratingen organisiert zurzeit die 16. Afrika-Tage in Düsseldorf. Mit dem Festival will der Ghanaer einen Beitrag zur Verständigung der Nationen leisten.