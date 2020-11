In Ratingen West leuchten die Laternen : Maxi-Familienzentrum: Martinszug am Montag

Maxi-Familienzentrum: Martinszug am Montag

In Ratingen West leuchten die Laternen

(abin) Auf die Kinder wartet gleich in mehrfacher Hinsicht ein denkwürdiger Tag. Währen die Kita gewöhnlich um 17 Uhr ihre Pforten schließt, bleiben die Jungen und Mädchen am Montag, 9. November, länger.

Für Ulrike Lenninghausen stand bereits im Sommer fest: Die Kinder des Maxi- Familienzentrums in West bekommen ihren Martinszug. Schon vor Monaten hatte sie ein Konzept für eine Veranstaltung unter Coronabedingungen; zwar in der Hoffnung, dass sie es nicht brauchen würde. Heute ist sie aber froh, dass es in der Schublade lag.