Einsatz an der A 3 : Tierischer Einsatz für die Ratinger Feuerwehr

Einsatz an der A 3

Breitscheid Vier Schafe waren durch ein Loch im Zaun ausgebrochen und standen hinter der Leitplanke an der Autobahn 3. Die Feuerwehr war mit 20 Leuten im Einsatz.

(RP) Zu einem tierischen Einsatz wurde Mittwochmorgen in Ratingen ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr alarmiert wurde. Eine aufmerksame Autofahrerin hatte mehrere Schafe bemerkt, die sich unmittelbar hinter der Leitplanke zur Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen aufgehalten hatten und möglicherweise auf die Autobahn zu laufen drohten. Da die Anzahl der Tiere nicht genau feststand, wurde durch die Leitstelle des Kreises das Stichwort „Tier — groß“ alarmiert.