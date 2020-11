Ratingen hat einen Weihnachtsmarkt : Ratinger bummeln auf Online-Markt

Ratingen Trübe Aussichten für die Vorweihnachtszeit. Coronabedingt sind Basare und Budenzauber weitgehend abgesagt. Gabriela Bargatzky verlegt den Weihnachtsmarkt kurzerhand ins Internet.

Die Gruppe ist unter „Virtueller Weihnachtsmarkt – Ratingen“ auf Facebook zu finden. Käufer und Anbieter melden sich in der Gruppe an. Mit Foto und kurzer Beschreibung wird der Artikel vorgestellt. Die Kaufverhandlung vollzieht sich über persönliche Nachrichten. Übergabe und Bezahlung erfolgen persönlich.

Mit dem, was dann passierte, hat Gabriela Bargatzky im Traum nicht gerechnet. Innerhalb von 24 Stunden (die Seite ist seit dem 1. November online) tummelten sich mehr als 900 Fans auf dem Weihnachtsmarkt. „Diese Resonanz hat mich überwältigt. Und das, obwohl ich gar nicht großartig nachgedacht habe, ich habe es einfach gemacht“, so Bargatzky.

Der virtuelle Weihnachtsmarkt zeigt: Ratingen ist kreativ. „Ich wollte etwas Schönes in den Alltag bringen und eine Plattform schaffen, für diejenigen, die sich vielleicht monatelang auf den Verkauf ihrer Ware an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vorbereitet haben und jetzt fällt alles ins Wasser. Aber ich wollte auch einen weihnachtlichen Einkauf ermöglichen.“

Gabriela Bargatzky hatte den richtigen Riecher. Und das, obwohl sie selbst „nicht so kreativ“ ist, wie sie sagt. Der Erfolg hat die Ratingerin derart überrannt, dass sie bereits tatkräftige Unterstützung hat. „Ich lege Wert auf handgemachte Waren“, so Bargatzky, „kommerzielle Angebote lehne ich ab.“ Ebenso Anbieter, die zu weit entfernt stationiert sind „Die Abholwege sollen kurz sein.“ Ein bisschen Kontrolle in der Gruppe muss also sein. „Die Gruppe #ratingersteine hat mir ihre Hilfe angeboten“, so die Urheberin des Angebots. Eine weitere Ratingerin steht Bargatzky in technischen und rechtlichen Dingen bei.