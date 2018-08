ADFC beklagt schlechte Radwege in Ratingen

Ratingen Die Radwege in der Stadt sind oft zugewachsen, beschädigt oder enden im Verkehr. Der ADFC Ratingen wartet seit Jahren auf Mängelbehebung. Die Stadt ist nicht für alle Wege zuständig.

Die Dauerbrenner Broichhofstraße und Volkardeyer Straße, also die Hauptrouten von und nach Düsseldorf, sind im Zehn-Punkte-Programm verewigt, das der ADFC der Stadt schon vor etwa zwei Jahren vorgelegt hat. Wucherndes Grün und Pflasterschäden machten die Wege teilweise bis zu 50 Prozent nicht mehr nutzbar. Passiert ist nicht sehr viel. Mit der Stadt stehe man aber im ständigen Austausch, so Schipmann. Personalwechsel und -engpässe in der Verwaltung machten sich eben bemerkbar.

Da sind Ideen gefragt. Zum Beispiel diese: Die Wege anderer Baulastträger könnte doch komplett die Stadt „bedarfsgerecht“ übernehmen und in Rechnung stellen. Solche Beispiele gebe es bereits in anderen Städten, sagte ten Freyhaus.

Für ein besseres Wegenetz setzt sich eine gleichnamige Arbeitsgruppe ein. Es geht um bessere und sicherere Pfade nach Düsseldorf und in die Innenstadt. So fragt man sich derzeit, wie die Radspur auf der Düsseldorfer Straße in Höhe des zentralen Busbahnhofs sicher verlegt werden kann: Die Schienen müssen Radler in flachem, also gefährlichen Winkel passieren: Sturzgefahr! Auch dafür gebe es eine Lösung, nämlich Kunststoffteile, die in die Schienen gelegt werden und ein paar Jahre halten.