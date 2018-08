Heiligenhaus kann aus dem Vollen schöpfen

Sturm und Drang: Mustafa Kalkan und die SSVg. haben in der neuen Saison einiges vor in der Fußball-Landesliga. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die riesigen Verletzungsprobleme der vergangenen Rückrunde sind abgehakt. Hakan Yalcinkaja, der Trainer des Fußball-Landesligisten SSVg Heiligenhaus, hat pünktlich zum Saisonstart den kompletten 22-Mann-Kader zusammen.

Der Auftakt in die neue Serie erfolgt bereits am Samstag um 18 Uhr, wenn der VfL Jüchen-Garzweiler an die Talburgstraße kommt „Es soll ja in den nächsten Tagen etwas kühler werden und so hoffen wir, dass viele Zuschauer kommen“, meint der junge Coach der Heiligenhauser.

Der junge Neuzugang Ahmed Tepebas (20) und der erfahrene Sven van Beuningen (28) bieten sich ebenfalls vorne an. Geht es nach Kalkan, spielt van Beuningen: „Der Sven kann, weil er unglaublich robust ist, hohe Hereingaben für schnelle Nachrücker gut auflegen.“ Das ist sein Stil als Fußballer: Schnell die Situation erkennen. Kalkan: „Aber das alles muss natürlich der Trainer entscheiden. Ich werde wieder mein Bestes geben. Und wenn es ähnlich gut läuft wie in den letzten beiden Testspielen, dann bleiben die Punkte in Heiligenhaus. Jüchen gehört zu den Aufgaben, die lösbar sind. Allerdings wissen wir wenig über diesen Gegner, da muss man immer vorsichtig sein.“ Für den in Düsseldorf wohnenden Mustafa Kalkan (25) ist es schon die vierte Saison bei der SSVg. So lange hielt es der Klasse-Stürmer vorher bei keinem anderen Verein aus – was auch für die SSVg.-Führung um Heinz Dedenbach spricht.