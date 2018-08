15 Jahre Nordic Walking am Evangelische Krankenhaus Mettmann

Kreis Mettmann Seit 15 Jahren gibt es den Kurs Nordic Walking im Institut für Gesundheitsförderung. Seit der „ersten Stunde“ mit dabei ist Kursleiterin Rita Kiepe.

Kiepe: Den Kursteilnehmern und mir machen viele Aspekte Freude. Zum einen sind die Einheiten gesellig und es bleibt immer auch genügend Puste, um sich zu unterhalten. Daneben ist es ein schonendes Ausdauer- bzw. Herz-Kreislauf-Training in der Natur. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination werden gefördert. Wir sind, abgesehen von starkem Regen, bei jedem Wetter unterwegs. Und darüber hinaus kann ich diesen Sport natürlich auch flexibel in den Alltag integrieren. Ich habe mittlerweile das Joggen gegen das Nordic Walking eingetauscht und es macht mir auch nach 15 Jahren immer noch viel Spaß und zudem stärke ich mit jeder Einheit auch mein Immunsystem. Sport an der frischen Luft hat ganz viele gesundheitsfördernde Aspekte – nicht zuletzt auch die Stressreduktion und Entspannung.

Kiepe: Ja, vor 15 Jahren hatte plötzlich jeder Sportverein, aber selbst Sportgeschäfte Nordic Walking im Programm. Auch wir im IfG hatten Gruppen von bis zu 20 Teilnehmern, heute sind wir in Mettmann meines Wissens die Einzigen, die das Nordic Walken noch anbieten. Aber auch nur noch in Gruppen von 5 -10 Personen, was aber auch schön ist, denn so lernt sich die Gruppe schnell kennen.