Sanierung : LEG investiert in Ratinger Wohnungen

Die LEG hat die ehemaligen Papageienhäuser in Ratingen West bereits mit viel Aufwand saniert. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Das Unternehmen gibt rund 1,3 Millionen Euro für Maßnahmen in West, Lintorf und Mitte aus. Es gibt wichtige Sanierungen in den Stadtteilen.

Das ist ein sehr deutliches Signal für die Region: Das Wohnungsunternehmen LEG gibt nach eigenen Angaben in diesem Jahr im Schnitt rund 30 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche aus, um seine Bestände zu modernisieren und den Wohnwert für seine Mieter zu erhöhen. Dies sei das höchste Investment seit 20 Jahren und übertreffe den Vorjahreswert um rund sieben Millionen Euro, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Die Rekordausgabensumme komme auch Ratingen und seinen Bewohnern zugute, hieß es. Denn dort investiert das Wohnungsunternehmen in diesem Jahr rund 1,3 Millionen Euro in insgesamt 101 Wohnungen in Lintorf, West und Mitte. Davon entfallen allein 300.000 Euro auf reine Instandsetzungsmaßnahmen wie beispielsweise die Balkonsanierung – Kosten, die komplett von der LEG selbst getragen werden.

Info Unternehmen ist breit aufgestellt Unternehmen: Als Wohnungsunternehmen ist die LEG Immobilien AG mit ihren Tochterunternehmen im nordrhein-westfälischen Markt tätig und für 350.000 Bewohner in 130.000 Wohnungen zuständig. Börse: Die LEG Immobilien AG ist seit Anfang Februar 2013 an der Frankfurter Börse notiert und seit Juni 2013 im MDAX gelistet.

Die zwischen 1957 und 1976 errichteten Gebäude in der Wedauer Straße 13 und 15 (Lintorf), in der Sandstraße 26 bis 28 sowie am Bleicherhof 13c und 13d (Ratingen Mitte) modernisiert das Unternehmen unter energetischen Gesichtspunkten. Die Arbeiten umfassen je nach Standort und Gebäudetyp einige der folgenden Maßnahmen: die neue farbliche Gestaltung der Fassaden mit einem Wärmedämmverbundsystem, die Erneuerung bzw. Sanierung der Dächer, der vereinzelte Austausch der alten Fenster gegen neue isolierverglaste Fenster mit Kunststoffrahmen, die Modernisierung der Zentralheizung, die Erneuerung der Elektro-Installation im Treppenhaus, die Dämmung der Kellerdecken, die Montage von Haustürvordächern, der Austausch der Hauseingangstüren sowie die Erneuerung der Gegensprechanlagen.

„Wir haben ein nachhaltiges Maßnahmenpaket geschnürt, mit dem wir unseren Mietern auch aus technischer Sicht vielfältige Vorteile bieten. Mit der Wärmedämmung machen wir die Gebäude effizienter. Künftig wird hier also weniger Energie benötigt, wodurch wiederum Heizkosten eingespart werden können. Dabei helfen auch die neuen isolierverglasten Fenster. Wir leisten mit unseren Arbeiten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die Umwelt. Denn dank der Modernisierung kann der CO 2 -Ausstoß in den Häusern deutlich gesenkt werden. Durch den neuen Anstrich sehen die Gebäude zudem einfach einladend aus“, betont Uwe Fischer, Abteilungsleiter Zentrale Technik der LEG.