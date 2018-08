Bus-Unternehmen, Betrug mit Diesel in Ratingen bei Düsseldorf.

Zwei Jahre lang ließ ein Angestellter-Treibstoff aus der betriebseigenen Bus-Tankanlage abzapfen.

Mindestens 103 nächtliche Tankvorgänge waren in der Anklage gegen den Ex-Disponenten, seinen Kumpel und zwei weitere Komplizen aufgelistet. Demnach waren nahezu Nacht für Nacht jeweils zwischen 35 und 5000 Liter Treibstoff aus dem Tanklager der Bus-Firma abgezapft – und an Dieselfahrer zu Spottpreisen verkauft worden. Der Disponent habe dazu einen speziellen Chip an den 30-jährigen Komplizen geliefert, der dadurch ungehinderten Zutritt zum Firmengelände bei Ratingen bekam. Um den Sprit-Schwund zu verschleiern, sollte der Disponent die Tankvorgänge anschließend löschen. Doch offenbar war der Andrang der Diesel-Diebe zu groß, der Disponent kam nicht mehr nach – und der groß angelegte Treibstoffdiebstahl ist Anfang 2017 doch aufgefallen. „Das kommt davon, wenn man zu gierig wird“, seufzte der Ex-Disponent in einer Prozesspause auf dem Gerichtsflur. Inzwischen habe er aber „dazugelernt“, sei seit Ende 2017 als Angestellter eine Spedition jetzt wieder gesetzestreu – so, wie er es in den Jahren zuvor auch stets gewesen war. Dies und sein Geständnis werteten die Richter als mildernde Umstände, beließen es bei zwei Jahren Bewährungsstrafe. Das gleiche Strafmaß wurde gegen den 30-jährigen Komplizen verhängt, die Mitangeklagten erhielten, je nach Tatbeteiligung, zehn Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 2000 Euro.