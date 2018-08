Nationalspieler kommt zur SG Ratingen

Ratingen Der 47-malige mazedonische Nationalspieler Filip Lazarov stößt von Besiktas Istanbul zum Team von Khalid Khan und verstärkt den Regionalligisten SG Ratingen. Mit dem 33 Jahre alten Rückraumspieler bekommt der Tabellenzweite der vergangenen Saison einen Spieler von internationalem Kaliber.

In seiner Heimat gewann der 1,97 Meter lange Bruder von Kiril Lazarov, Rekordtorschütze der Champions League, sieben Mal die Meisterschaft und acht Mal den Pokal. Zudem stehen drei EM- und zwei WM-Teilnahmen in seiner Vita. „Sportlich gefällt mir die Vision der Ratinger“, erklärt der frischgebackene Neuzugang, und ist „überzeugt, mit seiner Familie „eine tolle Zeit in Ratingen zu erleben“.

Nach Informationen unserer Redaktion stellte Ratingens Rückraumspieler Ace Jonovski den Kontakt mit Lazarov her, der den Neuzugang aus der mazedonischen Nationalmannschaft und der gemeinsamen Zeit bei Metallurg Skopje kennt. Bei der anstehenden Handballweltmeisterschaft, die im Januar des kommenden Jahres in Dänemark und in Deutschland ausgetragen wird, könnten mit Jonovski und Lazarov gleich zwei Spieler der SG Ratingen an der WM teilnehmen.