Bestenehrung in Radevormwald : Bürgermeister lädt beste Azubis ein

Bestenehrung in Radevormwald

Radevormwald Johannes Mans würdigt auch die wichtige Rolle der Ausbildungsbetriebe in der Stadt.

Während Nick Peinelt in einigen Wochen seine Prüfung zum Einzelhandelskaufmann ablegen wird, studiert Daniel Bornewasser inzwischen Maschinenbau. Sarah von Dombrowski hat parallel zu ihrer Tätigkeit im Beruf eine weitere, zweijährige Ausbildung zur Industriemeisterin begonnen. „Mir liegt mehr das Praktische, deshalb habe ich diesen Weg eingeschlagen“, sagt die Industriemechanikerin. Nick Peinelt berichtete, dass er nach der Zwischenprüfung die Motivation bekommen habe, noch intensiver für die Prüfungen zu lernen – mit Erfolg. Ausbildungsleiter Andreas Döbler von Kuhn Edelstahl betonte erneut die besondere Bedeutung der Berufsausbildung in dem Unternehmen. „Wir haben 42 Auszubildende in verschiedenen Berufsbildern und versuchen, möglichst viele nach ihrer Prüfung im Unternehmen zu halten“, sagte er.