Integration in Radevormwald : Integrationszentrum sucht ehrenamtliche Dolmetscher

Radevormwald Gesucht werden unter anderem Kenntnisse im Türkischen, im Kurdischen bzw. Kurmandschi, Faris/Dari, Albanisch, Tigrinya und Somli.

Beginn der Qualifizierungsphase ist direkt nach den Osterferien, Ende April, und geht bis Anfang Juli. Die Veranstaltungen finden wöchentlich, jeweils an einem Nachmittag, und an vier Wochenenden in den Räumen des Integrationszentrum, Schützenstraße 13, in Gummersbach, statt. Nach erfolgreich bestandener Qualifizierung können Sprachmittler eine Aufwandsentschädigung für ihren Einsatz bekommen, so Trespe.