Jecke Zick in Radevormwald : Schülerteams messen sich mit Lehrern

Radevormwald Die Karnevalsparty des THG richtete sich am Donnerstag an starke Teams und Trios. Vor der Party wurde gespielt.

Die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums läuteten die fünfte Jahreszeit am Donnerstagabend in ihrer Schule ein. Zu Weiberfastnacht hatte die Jahrgangsstufe elf die gesamte Schule unter dem Motto „Duos, Trios und Co – kommt in unzertrennlichen Teams“ eingeladen. Dem Motto folgten die meisten Schüler. Gruppen von Bodyguards, Basketballern und Cheerleadern versammelten sich im Schulgebäude an der Hermannstraße.