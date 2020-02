Gottes Bodenpersonal in Radevormwald : Fusionsfeier verbindet jetzt zwei Gemeinden

Zur Fusionsfeier trafen sich am Sonntagmittag die Glieder der ehemals eigenständigen Kirchengemeinden aus Dahlerau und Remlingrade (v.l.): Klaus Wagner (ehemaliger Pfarrer Remlingrade), Erhard Falkenhagen (ehemaliger Pfarrer Dahlerau), Peter Maurer (Vorsitzender des Presbyteriums), Albrecht Keller (Pfarrer der beiden Gemeinden Dahlerau und Remlingrade), Hartmut Demski (Superintendent) und Torsten Kleinschmidt (Finanz-Kirchmeister). Foto: Jürgen Moll

Remlingrade/Dahlerau Die evangelischen Gemeinden Remlingrade und Dahlerau feierten gemeinsam – ein festlicher Start für einen gemeinsamen Weg.

Die offizielle Vereinigung der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade und Dahlerau hat bereits am 1. Januar stattgefunden. Am Sonntag folgte die Fusionsfeier, die mit einem gemeinschaftlichen Gottesdienst am Siedlungsweg begann, Das Gemeindehaus war mit denjenigen gefüllt, die jetzt zu einer Gemeinde gehören und nicht länger zu zwei einzelnen. Die Gemeindeglieder aus Remlingrade und Dahlerau gehören jetzt zu einer Einheit, die manche von ihnen bereits im Herzen tragen und andere noch kritisch beäugen. „Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Besonders die alten Gemeindeglieder sehen die Fusion kritisch, aber die meisten sind froh und zuversichtlich gestimmt. Das habe ich in den ersten Wochen des Jahres gespürt“, sagt Pfarrer Ernst Albrecht Keller.

Der Fusionsgottesdienst im Gemeindehaus wurde durch die Singgemeinschaft der beiden Gemeinden, geleitet von Lothar Körschgen sowie den Blechbläsern aus Remlingrade unter der Leitung von Ulrike Donner begleitet.

Info Gemeinsames Presbyterium Der Pfarrer Ernst Albrecht Keller ist der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau. Im Mai 2018 hat er seine neue Stelle angetreten und ist damit der Nachfolger von Maria Kluge. Bis zu seinem Umzug nach Radevormwald war er als Pfarrer im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann tätig. Die Fusion Pfarrer Keller arbeitet mit einer vollen Stelle für beide Gemeinden, das bleibt auch mit der Fusion so. In den vergangenen zwei Jahren hat er die Vorbereitungen der Fusion begleitet. Das gemeinsame Presbyterium wird 2020 gewählt.

Superintendent Hartmut Demski aus dem evangelischen Kirchenkreis Lennep, zu dem auch Radevormwald gehört, hat den Prozess der Fusion von Anfang an begleitet und kann sich gut an das erinnern, was er vor 15 Jahren über die beiden Gemeinden gehört hat. „Als ich Superintendent wurde, sagte man mir, dass die Gemeinden Remlingrade und Dahlerau nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Es war sogar von feindlichen Schneeballschlachten die Rede. Das gehört der Vergangenheit an“, sagt er.

In seiner Predigt erinnerte er die Gemeindeglieder der Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau, die sich für einen einfachen Namenszusammenschluss entschieden hat, an die Verbindung, die sie bereits haben. „Gott hat euch die Eintracht geschenkt, ihr müsst sie nicht selber schaffen“, sagt Hartmut Demski. Er erinnerte an die gemeinsame Taufe, den gemeinsamen Glauben und das gemeinsame Glaubensbekenntnis. „Mit den Tugenden Demut, Sanftmut und Geduld wird diese Eintracht gelingen. Demut ist der Mut die eigenen Grenzen zu erkennen und Sanftmut verzichtet auf Streit. Geduld haben bereits die bewiesen, die in der Vergangenheit für die Fusion gekämpft haben.“

Noch 2019 war sich der Superintendent nicht sicher, ob es zu einer erfolgreichen Fusion kommen würde. „Wir mussten dicke Bretter bohren, uns auf einen Namen einigen und wichtige Prozesse in Gang bringen, aber es hat funktioniert.“

Dass die beiden Kirchengemeinden fusionieren, zeichnete sich bereits in den vergangenen Jahren ab. Beide Gemeinden wurden immer kleiner und schrumpften zusammen. Die Fusion soll der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau ein religiöses Leben auf einer breiteren Basis erlauben, aber auch Ressourcen und personelle Kräfte schonen.

Pfarrer Ernst Albrecht Keller hat die Gemeinde Remlingrade 2018 von Pfarrerin Maria Kluge übernommen. Er beschäftigt sich aktuell täglich damit, wie die Gemeinde enger zusammenrücken kann. Ein wichtiger Baustein ist die Presbyteriumswahl im März. „Mit einem gemeinsamen Presbyterium wird vieles einfacher gehen. Angebote, wie der Kaffeeklatsch, sollen neu erarbeitet werden. Ich denke außerdem über die Gründung eines Family-Chores nach. Dieses Konzept hat in meiner alten Gemeinde gut funktioniert“, sagt er. Der gemeinsame Kindergottesdienst war bereits ein Erfolg der vergangenen Jahre – und die Gottesdienste werden weiterhin abwechselnd in Dahlerau und Remlingrade stattfinden. „Ich wünsche mir für unsere Zukunft, dass die Gemeinschaft, unsere Eintracht, im Herzen getragen wird“, sagt der Pfarrer.