Einrichtung in Radevormwald : Frühjahrsputz in der Jugendherberge

Frühjahrsputz in der Jugendherberge

Einrichtung in Radevormwald

Die Jugendherberge in Radevormwald ist die zweitälteste der Welt. Älter ist nur die Herberge auf Burg Altena an der Lenne, die heute ein Museum ist. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Auch im Winter herrscht in der Einrichtung Hochbetrieb. Die Mitarbeiter sind mit der Grundreinigung beschäftigt.

Auch in der kalten Jahreszeit empfängt die Radevormwalder Jugendherberge Gäste, aber diese Saison ist deutlich ruhiger als die andere Hälfte des Jahres. Im Frühjahr, Sommer und Herbst ist die Jugendherberge unter der Leitung von Claudia Weber nahezu ausgebucht. Dann bleibt wenig Zeit, um eine intensive Grundreinigung durchzuführen oder sich um die Dinge zu kümmern, die sich im Laufe eines Jahres angesammelt haben.

Die Tage und Wochen, in denen weniger Touristen ihren Weg nach Radevormwald finden, nutzt das Team also für einen Frühjahrsputz. „Die Grundreinigung ist sehr viel Arbeit, die wir mit allen Mitarbeitern stemmen. Einige Zimmer werden neu gestrichen, der Linoleum-Boden wird abgezogen und neu beschichtet und alle Lampen werden von den Decken geschraubt und gründlich gereinigt“, sagt Claudia Weber.

Teamtraining Die Radevormwalder Jugendherberge wird von Claudia Weber geleitet und beschäftigt ein 15-köpfiges Team, darunter einige geringfügig beschäftigte Mitarbeiter sowie acht Mitarbeiter in Teilzeit. Der Koch besetzt eine Vollzeitstelle. Bevor die Hochsaison beginnt, wird Claudia Weber mit der Belegschaft ein Teamtraining absolvieren. „Das ist jedes Jahr ein Start in die neue Saison, damit wir eng zusammenarbeiten können und uns alle vertrauen. Ein gutes Team ist für eine Jugendherberge essentiell“, sagt Claudia Weber.

Das vergangene Jahr bewertet sie als erfolgreich. Obwohl die genauen Zahlen noch in der Auswertung sind, kann die Leiterin der Jugendherberge bereits ein positives Fazit ziehen. „Wir haben wieder unsere 16.000 Übernachtungen erreicht und liegen damit in einem Bereich, den wir auch erwartet haben. Die Jugendherberge wird nicht nur von Schülergruppen, sondern auch von Privatpersonen, Unternehmen und Vereinen besucht.“

Zu dem Frühjahrsputz, der aktuell noch läuft, gehören auch Aufgaben wie die Reinigung sämtlicher Gardinen und Matratzenbezüge. Die zweitälteste Jugendherberge der Welt hat 131 Betten, die in verschiedenen Zimmergrößen stehen. Zu der Zeit der Grundreinigung gehört auch die Umsetzung einiger Reparaturen, die während des laufenden Betriebs schlecht realisiert werden können. So bekommt ein Zimmer in diesem Winter einen komplett neuen Boden und im gesamten Haus wird eine neue Brandmeldeanlage installiert. Die soll im März fertig sein.