Polizei in Radevormwald : Junge Frau bei Schlägerei nach dem Zug schwer verletzt

Die Beamten im Oberbergischen Kreis hatten in Radevormwald am meisten zu tun. Es gab 46 Platzverweise, 13 Personen wurden in Gewahrsam genommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Radevormwald Eine unbeteiligte 21-Jährige aus Remscheid wurde am Samstag bei einer Schlägerei auf dem Marktplatz schwer verletzt. Die Polizei hatte in Radevormwald eine Menge zu tun, 13 Personen kamen in Gewahrsam. Die reformierte Gemeinde beklagt Vandalismus.

Viele Menschen haben am Samstag fröhlich und ohne Störungen den Karneval in der Radevormwalder Innenstadt gefeiert. Doch leider gab es am Rande der Veranstaltung Schlägereien, Randale und Vandalismus. Die Polizei im Oberbergischen Kreis veröffentlichte am Montag ihre Bilanz des Karnevalswochenendes. Fazit: „Insbesondere in Radevormwald hatten die Ordnungshüter am Samstag alle Hände voll zu tun.“

Die Polizei habe rund um den Karnevalszug und die anschließenden Feierlichkeiten 46 Platzverweise ausgesprochen, heißt es in dem Bericht. Dreizehn Personen seien im Gewahrsam gelandet.

Der schlimmste Vorfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr bei einer Schlägerei auf dem Marktplatz: Eine junge Frau wurde schwer verletzt. „Laut Zeugenaussagen hatten sich mehrere männliche Personen geprügelt“, teilt die Pressestelle der Polizei mit. „Plötzlich erhielt die unbeteiligte 21-Jährige einen Stoß von einem aus dieser Gruppe. Sie fiel gegen eine Laterne und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte die schwer Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.“

Die Polizei nahm die Personalien von mehreren Personen auf, die an der Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen. Insgesamt ermitteln die Beamten nun wegen noch weiterer neun Körperverletzungsdelikte.

Ausschreitungen am Rande von Karnevalsveranstaltungen gab es im Kreisgebiet auch am Sonntag in WIpperfürth, in Lindlar, in Engelskirchen und in Reichshof.

Mit den weniger schönen Seiten des Karnevals wurde auch die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald konfrontiert. Anlässlich des Terroranschlags in Hanau hatte die Gemeinde zwei Stunden vor dem Beginn des Zuges zu einem Friedensgebet mit Mahnwache in aufgerufen. Ort war die reformierte Kirche am Markt.

Dieser Einladung seien auch viele Menschen gefolgt, berichtet Gisela Busch, die Vorsitzende des Presbyteriums der Kirchengemeinde. „Kaum waren die Tore offen, kamen aber auch ungebeten Gäste zum Wildpinkeln auf das Kirchengelände. Einige habe ich sofort angesprochen, es half aber nichts, kurze Zeit später waren sie wieder da.“

Nach der Veranstaltung wurden die Tore abgeschlossen. Da die „40 Schritte“ zur nächsten Toilettenanlage für manche offenbar zu weit waren, sei versucht worden, das Torschloss mit Gewalt einzudrücken, schildert Busch. Weil das Tor jedoch nicht nachgab, seien die Feiernden offenbar so verärgert gewesen, „dass sie sich im Glasflaschen-Weitwurf geübt“ hätten. Durch den Vandalismus sei das Schloss des Tores so verbogen, dass es sich nicht mehr öffnen lässt. Die Gottesdienstbesucher mussten am Sonntag die Kirche über den Eingang an der Oststraße betreten. Eine Glasflasche habe eine der Scheiben im Scheiben im Kirchenfenster zerschlagen.