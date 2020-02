Gedenken in Radevormwald : Radevormwalder zeigen Solidarität nach dem Anschlag in Hanau

Deutliche Worte fand Pfarrer Dieter Jeschke bei der Gedenkfeier und der Mahnwache für die Opfer von Hanau am Samstagmittag in der reformierten Kirche am Marktplatz. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Zwei Stunden vor dem Start des Karnevalszuges in der Radevormwalder Innenstadt trafen sich mehr als 50 Besucher zu einer bewegenden Feier in der reformierten Kirche am Markt.

Während auf dem Marktplatz bereits der Straßenkarneval auflebte und sich immer mehr Menschen unter freiem Himmel versammelten, läuteten die Kirchglocken der reformierten Kirche am Samstagmittag. Die Musik wurde durch die Organisatoren des Zuges von 12 bis 12.30 Uhr ausgeschaltet – und in das Innere der Kirche drang nur noch das Stimmengewirr von der Straße.

Das Kirchenschiff füllte sich zwei Stunden vor dem Karnevalszug mit mehr als 50 Bürgern, die von der spontanen Einladung von Pfarrer Dieter Jeschke gehört hatten. Er wollte den Radern mit einer Mahnwache und einem Friedensgebet die Möglichkeit geben, an die Opfer des Anschlags in Hanau, der sich am Mittwochabend ereignet hatte, zu denken. Gekommen waren nicht nur Gemeindezugehörige, sondern auch Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie bereits kostümierte Jugendliche, die sich spontan für die Teilnahme entschlossen hatten.

„Wir sind fassungslos, entsetzt und fühlen eine Mischung aus Wut und Traurigkeit, wenn wir an dieses Hassverbrechen denken“, sagt Pfarrer Jeschke. Er fordert alle Menschen auf, für Werte, wie Freiheit, Toleranz und freie Religionsausübung einzustehen und nicht wegzugucken. „Wir müssen uns gegen den Rassismus stellen, denn wir sind alle vor Gott gleich. Es gibt keinen Ort in Deutschland, der vor Rechtsradikalismus bewahrt bleibt“, sagt er. „Reflexartiges Innehalten reicht nicht aus. Jeder Einzelne ist jetzt gefragt. Wir müssen Solidarität und Widerstand öffentlich zeigen.“ Die Worte des Pfarrers bewegten seine Zuhörer sichtlich. In der reformierten Kirche herrschte eine emotionale Stimmung, die auch während den Lesungen aus der Bibel zu spüren war.

Der Radevormwalder Bürgermeister Johannes Mans nutzte die Mahnwache für klare Worte. „Es ist unsere christliche und demokratische Aufgabe, unsere freiheitliche Gesellschaft zu verteidigen. Das darf nicht nur im inneren passieren, sondern muss in die Öffentlichkeit“, sagt Mans.