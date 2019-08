Asiatisches Museum in Radevormwald : Mondfest mit Modenschau auf dem Gelände des Asiatischen Museums

Asiatisches Museum in Radevormwald

Sieplenbusch Li und Peter Hardt vom Asiatischen Museum in Sieplenbusch laden für Sonntag, 8. September, 11 bis 17 Uhr, zum vierten Mal zum chinesischen Mondfest im Garten des Museums ein. Das Mondfest ist nach Angaben von Li Hardt das größte Fest in China.

Der Mond symbolisiere in der chinesischen Kultur den Frieden und Wohlstand der Familie, während die Ganzheit und Zusammengehörigkeit durch seine Rundung ausgedrückt werde. „Nach dem traditionellen chinesischen Kalender ist in der Mitte des achten Mondmonats der Mond voll. Die Zahl 8 symbolisiert in der chinesischen Kultur den Reichtum und Wohlstand“, erklärt Li Hardt. Die Kombination aus Vollmond und dem achten Monat sei somit von großer Bedeutung und bringe Glück. Von eben diesem Glück berichtet auch die Lengende von Hou Yi und Chang’e. Einst kreisten zehn Sonnen um die Erde. Diese gemeinsam waren zu heiß und verbrannten die Ernte, die Menschen starben. Ein begnadeter Bogenschütze mit Namen Hou Yi schoss neun Sonnen ab – „und somit war die Welt gerettet“, erzählt Li Hardt. Durch ein Elixier, dass er von der Königin des Himmels erhielt, sollte er unsterblich werden. Er wollte jedoch lieber noch mehr Zeit mit seiner Frau Chang’e verbringen und bat diese, es für ihn aufzubewahren.