Urlaubsstimmung in Rade : Rade karibisch mit perfektem Wetter

Urlaubsstimmung auf dem Marktplatz: Am Samstag fanf dort ein Beachvolleyball-Turnier statt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Zum vierten Mal verwandelte sich die Innenstadt in einen Sandstrand. Die Reaktionen waren positiv.

Die vierte Auflage von „Radevormwald karibisch“ war ein Erfolg. Die Veranstaltungsagentur „Beach Projekt“ aus Dortmund stellte die Veranstaltung zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) auf die Beine und sieht Radevormwald mittlerweile als Kleinstadt an, die gut mitzieht. „Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen vier Jahren etabliert. Diee Menschen wissen, was sie erwarten können und worauf sie sich einlassen. Die Skepsis ist vorbei“, sagte Julian Borgböhmer vom Projektteam. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Kleinstädte oft eine Eingewöhnungsphase brauchen, dann aber mitfeiern und sich begeistern lassen. Die Stadtmitte von Radevormwald eignet sich für so ein Format. „Der Marktplatz ist zentral und von Gastronomie umgeben, das hilft auf jeden Fall“, sagt er.

Im Lauf der vergangenen Woche wurde 80 Tonnen Sand auf dem Marktplatz ausgebreitet, um für das richtige Gefühl zu sorgen. Die Strandfläche wurde ab Donnerstag bis zum gestrigen Sonntag als Veranstaltungsfläche, Sportstätte und Spielplatz genutzt.

Am Donnerstagabend eröffnete Bürgermeister Johannes Mans das mehrtägige Event zusammen mit den Organisatoren aus Dortmund. Die Livemusik von „Latino Total“ schallte danach durch die Innenstadt. Die Live-Bühne, die direkt neben dem Sandstrand aufgebaut war, hielt an allen Tagen ein vielfältiges Angebot bereit. Am Freitagabend spielte die „Furumba Band“. Beide Abende waren gut besucht. „Wir sind zufrieden. Die Menschen sind mitgegangen und haben im Sand getanzt. Das war für alle eine super Erfahrung“, sagte Julian Borgböhmer.

Der Samstag startete gegen 13 Uhr mit einem Beachvolleyballturnier, zu dem sich im Vorfeld drei Teams aus Radevormwald und Umgebung angemeldet hatten. Weitere Mitspieler kamen im Laufe des Nachmittages spontan mit auf das Feld. Das Organisationsteam hatte sich bewusst für Beachvolleyball entschieden, denn die Sportart liegt im Trend und wird von vielen Urlaubern tatsächlich am Strand gespielt. Nach dem Turnier kam erneut die Band „Latino Total“ auf den Marktplatz.

Abgerundet wurde das Angebot an allen Tagen durch das kulinarische Angebot, das ebenfalls Urlaubsstimmung aufkommen ließ. An der Cocktailbar gab es fruchtige und erfrischende Getränke, zur Eröffnung wurde eine Rumprobe durchgeführt und an den einzelnen Buden gab es exotische Speisen passend zu dem klassischen Caipirinha.

Wenn der Sandstrand nicht zum Tanzen oder Beachvolleyball genutzt wurde, konnten Passanten die Atmosphäre aus Liegestühlen heraus genießen. Genau das nutzte Lisa Stemmer aus. „Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass diese Veranstaltung in Rade stattfindet, aber eine Pause kommt mir gerade gelegen“, sagte sie.

Nach einem musikalischen Samstagabend waren am Sonntag die Kinder und jungen Familien aus Radevormwald an der Reihe. „Sonntags ist immer unser Familientag. Aus den anderen Jahren wissen wir, dass dieses Angebot gut angenommen wird“, erklärte Julian Borgböhmer. Am Sonntag wurden bei passenden Sommertemperaturen Sandburgen gebaut und Kinder zu Piraten geschminkt. Nach einem Blick in die Verkleidungskiste war die Kostümierung perfekt, einer Piratenschatzsuche stand nichts mehr im Weg. Die Eltern spielten derweil Kokosnuss-Boccia im Sand.